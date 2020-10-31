أحمد الفيشاوي يرثى وفاة الفنان شون كونري

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نعى الفنان أحمد الفيشاوي وفاة الفنان شون كونري الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 90 عاماً.



ونشر الفيشاوي صورة للراحل شون عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق قائلاً:"لطالما اعتقدت أن هذا الممثل العظيم شخص لطيف جداً وهذه أخبار حزينة جداً.



وأعلنت هيئة الاذاعة البريطانية رسميا عن وفاة النجم الاسكتلندي الكبير شون كونري عن عمر يناهز الـ 90 عام، والذي اشتهر بكونه أول من جسد شخصية جيمس بوند.



وكان اشهر الاجزاء التي ظهر بها كونري في شخصية بوند، فيلم "جولدن فينجر"، وفيلم "نيفر ساي نيفر".

