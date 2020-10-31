"انفينكس" تستعد لإطلاق هاتفها الجديد Note 8 في السوق المصري

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:10 م
نوت 8
نوت 8
أحمد الشيخ
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تستعد  شركة Infinix ، الشركة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية ، لإطلاق هاتفها الجديد Note 8  في السوق المصري حيث من المتوقع أن يكون متاح للحجز المسبق بداية نوفمبر المقبل.

ويعتبر الهاتف هو الجيل الجديد من سلسلة نوت الشهيرة التى لاقت استحسان المستخدمين حول العالم وخصوصا في مصر، بما تضمنه من مميزات لا توجد سوى فى هواتف الفئة العليا بأسعار الفئة المتوسطة لتكون في متناول يد جميع المستخدمين.

ومن المتوقع أن تقدم أنفينكس لأول مرة فى هاتفها الجديد  Note 8 أكبر شاشة ثنائية الفتحات مقاس 6.95 بوصة، والتى تعد أحدث تكنولوجيا توصلت إليها صناعة الهواتف الذكية لكاميرات السيلفي الأمامية حيث يأتى الهاتف بكاميرتين أماميتين على شكل ثقب.

ووفقاً للإطلاق العالمي للهاتف في 15 أكتوبر الجاري يأتي Note 8 مزود بـ 6 كاميرات خلفية ، حيث تأتى الكاميرا الرئيسية للهاتف بدقة 64 ميجابكسل ، مع خاصية Ultra Night Mode 2.0 ، التى تتيح صور عالية الوضوح في أصعب ظروف الإضاءة، مع مكبر الصوت المزدوج الرائد المعزز بتقنية DTS ، ليرتقي هاتف Note 8 بالتجربة المرئية والصوتية إلى مستوى جديد تمامًا.
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كما يأتى  Note 8 بمعالج MediaTek G80 عالي الأداء خصوصا في مجال الألعاب الإلكترونية حيث أنه أحد المعالجات القليلة المخصصة للألعاب، وذلك بفضل تقنية Hyper Engine التى تتيح سرعة أداء أكبر للهاتف.

 يأتي كل ذلك في تصميم نحيف جدا مبتكر وعصري بألوان مستوحاة من الطبيعة، وبطارية 5200 ملي امبير/ ساعة وشاحن سريع 18 واط.

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شركة انفنيكس انفنيكس تطلق هاتف جديد انفنيكس

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