مفاجأة.. تعرف على موعد حفل زفاف الفنانة درة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تداول عدد كبير من المواقع الصحفية خبر عقد قران الفنانة درة على رجل الأعمال هاني سعد وذاك وسط حضور أفراد العائلتين وفي سرية تامة.

وانتشرت أيضا أنباء عن موعد حفل زفاف النجمة درة والذي من المقرر إقامته في الأيام القليلة الماضية بأحد فنادق الجونة وسط حضور عدد من الفنانين وأفراد العائلتين.

وحرصت النجمة درة على حضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي حيث كان ينتظرها عدد كبير من الجمهور ليشاهدون إطلالتها المميزة.

وينتظر مهرجان الجونة السينمائي عدد كبير من نجوم الفن بين العام والآخر وجاء هذا المهرجان في دورته الرابعة عقب تأجيل بسبب فيروس كورونا.

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