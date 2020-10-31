أسامة كمال عن واقعة تعدي طفل على رجل مرور: "عايزين حل للبلطجة"

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علق الإعلامي، أسامة كمال، على واقعة تعد طفل يقود سيارة على فرد مرور، كان يطلب منه رخصة القيادة في أحد الكمائن، قائلًا "العيب مش عليه، العيب على أهله".



وأضاف "كمال" خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور": "العيب على أهله اللي سابوه ينزل بعربية في السن ده وأعطوا له انطباع أنه يقدر يتعامل مع ضابط الشرطة بهذه الطريقة".



وتابع "أصحابه هما اللي كانوا بيصوروا الفيديو وقاعدين يضحكوا وقاموا بتشيره، لازم نجر خطوط كثيرة ونشوف حل للبلطجة اللي جوانا خلاص خلصنا مبقاش فيه منا تاني، مبقاش فيه مواطن ومواطن بشرطة كلنا زي بعض".



وفي ذات السياق علقت الإعلامية عزة مصطفى، على واقعة تعد طفل يقود سيارة على فرد مرور، كان يطلب منه رخصة القيادة في أحد الكمائن، قائلة: «والدي الطفل مش فارق معاهم لهذه الدرجة أن ابنهم يعمل حادثة ولا يأذي حد»



وتابعت خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن أقل ما يقال للأب والام أنهما عديما المسئولية.



وتساءلت الإعلامية عزة مصطفى، هل هذه تربية؟ ما قام به الطفل برده على فرد المرور، مؤكدة أن النائب العام أمر بالتحقيق في هذه الواقعة.





فيمت أكد مصدر أمني ان الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفة لفحص أوراق السيارة تم القبض عليه في منطقة المعادي الجديدة التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين. وأضاف المصدر أن الطفل نجل قاضي بأحد محاكم محافظة القاهرة.



كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.



ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.