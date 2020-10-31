الزمالك يدرس ضم «إيتو الكونغو» في الميركاتو الصيفي





يدرس مسؤولو نادي الزمالك، التعاقد مع أنتوني موبوي هداف الدوري الكونغولي ونادي چولي سيتي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





الزمالك يفكر في ضم أنتوني موبوي





ويتصدر أنتوني موبوي، قائمة هدافي الدوري الكونغولي بالتساوي مع مهاجم نادي مازيمبي السابق موليكا برصيد 22 هدفا.





ويعد أنتوني موبوي نجم منتخب الكونغو الأوليمبي أحد أفضل المواهب في بلاده حيث حصل علي لقب أفضل لاعب شاب الموسم الماضي.





ويرغب مسؤولو الزمالك في الحصول علي خدمات أنتوني موبوي الملقب بإيتو الكونغو والذي انتهي عقده مع ناديه بنهايه الموسم الماضي.





من جانبه دخل مسؤولو نادي إنبي البترولي في مفاوضات قوية لضم أنتوني موبوي، هداف الدوري الكونغولي في الميركاتو الصيفي المقبل، إلا أن دخول نادي الزمالك في الصفقه عطل المفاوضات الخاصه بانتقاله للفريق البترولي.