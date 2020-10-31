موقع دعم مصر tamwin.com.. رابط مباشر لإضافة المواليد الجدد 2020 على البطاقات التموينية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:31 م
دعم مصر
دعم مصر
Advertisements
موقع دعم مصر tamwin.com.. رابط مباشر لإضافة المواليد الجدد 2020 على البطاقات التموينية

موقع دعم مصر tamwin.com، زاد البحث عن موقع دعم مصر لـ إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح باب تسجيل رابط إضافة المواليد الجدد خلال الفترة الحالية، ولهذا يحرص أغلب المواطنين على تسجيل أبنائهم وضمهم إلي بطاقتهم التموينية للحصول على الدعم التمويني، وسوف نعرض لجميع قراء بوابة الفجر الإلكترونية خطوات تسجيل المواليد الجدد عبر بطاقة التموين.

أعلنت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم قبول إضافة المواليد للمواطنين الأكثر احتياجا وللمواطنين من فئات الدخل المحدود والمتوسط، وسيتم إضافة مليون مولود .

موقع دعم مصر tamwin.com

يعد موقع إدارة دعم مصر هو الموقع الرسمي التابع إلي وزارة التموين لتسجيل الموليد، كما يمكن للمواطنين إجراء العديد من الخدمات عبر موقع التموين ومنها تحديث بيانات البطاقة التموينية وإستخراج بطاقات تموين بدل تالف أو بدل فاقد بالإضافة إلي تقديم طلبات الفصل الاجتماعي من دون الحاجة إلي الذهاب إلي مكاتب التموين خاصة في ظل انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد.

إضافة المواليد الجدد 

ونعرض خلال السطور التالية خطوات إضافة المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر:

النقر على إضافة المواليد الجدد.
كتابة رقم البطاقة التموينية.
تسجيل الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.
تسجيل رقم الموبايل لصاحب البطاقة.
تحديد المحافظة.
التأكد من صحة البيانات الخاصة بالبطاقة التي تظهر أمامك على الشاشة.
النقر على التالي.
كتابة بيانات المولود المراد إضافته للبطاقة.
النقر على حفظ.

ونؤكد أنه بمجرد قبول إضافة المولود على البطاقة التموينية يتم إضافة حصته التموينية للبطاقة مع بداية الشهر الجديد،ونشير إلي أن قيمة الدعم التمويني للفرد 50 جنية لحد أقصي أربع أفراد وبداية من الفرد الخامس تكون قيمة الدعم التمويني 25 جنية.

موقع دعم مصر tamwin.com.. رابط مباشر لإضافة المواليد الجدد 2020 على البطاقات التموينية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موقع دعم مصر دعم مصر التموين اضافة المواليد الجدد 2020

أخبار تهمك

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 4 ساعات

الموعد النهائي لمباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب بالقناطر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ يوم

بالأسماء.. تعرف على صفقات الإسماعيلي الجديدة

منذ ساعة و 12 دقيقة

اليوم.. تامر حسني يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه "خليك فولاذي"

منذ حوالي 6 ساعات

موعد إعلان الأهلي عن صفقتي الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يبلغ نجمه بقرار حاسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة جديدة للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن موقعة الرجاء

منذ أقل من ساعتين

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يرفض صفقة القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

في 6 خطوات فقط.. كيفية إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية

من هنا | خطوات تقديم تظلمات الحذف من بطاقات التموين عبر رابط tamwin.com.eg | موعد إضافة المواليد الجدد | موقع دعم مصر

tamwin تسجيل هاتف أصحاب البطاقات رابط موقع دعم مصر التمويني لتحديث بطاقة التموين 2020 “Egypt’s support site”

الان.. تعرف على خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2020 موقع دعم مصر

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر الالكتروني

ننشر خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر الالكتروني

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

صدمة جديدة للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن موقعة الرجاء

07:30 م

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

06:00 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف