موقع دعم مصر tamwin.com.. رابط مباشر لإضافة المواليد الجدد 2020 على البطاقات التموينية

موقع دعم مصر tamwin.com، زاد البحث عن موقع دعم مصر لـ إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح باب تسجيل رابط إضافة المواليد الجدد خلال الفترة الحالية، ولهذا يحرص أغلب المواطنين على تسجيل أبنائهم وضمهم إلي بطاقتهم التموينية للحصول على الدعم التمويني، وسوف نعرض لجميع قراء بوابة الفجر الإلكترونية خطوات تسجيل المواليد الجدد عبر بطاقة التموين.





أعلنت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم قبول إضافة المواليد للمواطنين الأكثر احتياجا وللمواطنين من فئات الدخل المحدود والمتوسط، وسيتم إضافة مليون مولود .





موقع دعم مصر tamwin.com





يعد موقع إدارة دعم مصر هو الموقع الرسمي التابع إلي وزارة التموين لتسجيل الموليد، كما يمكن للمواطنين إجراء العديد من الخدمات عبر موقع التموين ومنها تحديث بيانات البطاقة التموينية وإستخراج بطاقات تموين بدل تالف أو بدل فاقد بالإضافة إلي تقديم طلبات الفصل الاجتماعي من دون الحاجة إلي الذهاب إلي مكاتب التموين خاصة في ظل انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد.





إضافة المواليد الجدد





ونعرض خلال السطور التالية خطوات إضافة المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر:





النقر على إضافة المواليد الجدد.

كتابة رقم البطاقة التموينية.

تسجيل الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

تسجيل رقم الموبايل لصاحب البطاقة.

تحديد المحافظة.

التأكد من صحة البيانات الخاصة بالبطاقة التي تظهر أمامك على الشاشة.

النقر على التالي.

كتابة بيانات المولود المراد إضافته للبطاقة.

النقر على حفظ.



