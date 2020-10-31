تعرف على أرقام وإحصائيات «حجازي» في مشاركته الأولى مع الاتحاد

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:59 م
حجازي
حجازي
علي نبوي
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شارك الدولي المصري أحمد حجازي مدافع فريق الاتحاد السعودي لأول مرة بقميص فريقه أمام نظيره الأهلي في ديربي جدة بعدما انتقل إليه قادمًا من ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وساهم حجازي في فوز فريقه بالمباراة بهدفين دون رد، حيث قدم مستوى مميز للغاية على الصعيد الدفاعي.

ورفع الاتحاد رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع، محققاً انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم، مقابل التعادل في مباراة والخسارة في مثلها، فيما توقف رصيد الأهلي عند ست نقاط في المركز الخامس، متلقيا خسارته الأول في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين.

وفيما يلي أرقام أحمد حجازي في أول مباراة له مع فريق اتحاد جدة السعودي :-

 ‏- لعب 90 دقيقة 
‏- 10 تخليصات للكرة
‏- افتك كرتين
‏- 7 التحامات أرضية | (4) ناجحة
‏- 6 التحامات هوائية | (3) ناجحة
‏- المراوغات 100%
‏- 19 تمريرة 
‏- 7 كرات طويلة | (2) ناجحة
‏- حصل على تقييم 7.2

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ديربي جدة حجازي الدوري السعودي الاهلي الاتحاد

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