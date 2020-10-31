أول تعليق من حكيم زياش بعد تألقه مع تشيلسي ضد بيرنلي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

علق النجم المغربي حكيم زياش، جناح تشيلسي، على تألقه الكبير مع البلوز اليوم.


وأبدى زياش سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على بيرنلي، مشيرًا إلى أن البلوز يسيرون بخطى ثابتة.

 

وحقق تشيلسي فوزًا عريضًا على بيرنلي بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة للبريميرليج، حيث سجل زياش هدفًا وصنع آخر.

 

وقال زياش في تصريحات لشبكة "BBC" عقب نهاية المباراة: "عقب أي مباراة أوروبية تكون الأمور صعبة، أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، بدأنا اللقاء بشكل جيد".

 

وأضاف النجم المغربي: "لم نواجه مشاكل على الإطلاق، وكان لدى بيرنلي فرصة واحدة في البداية، ولكن بعد ذلك سيطرنا على المباراة".

 

وتابع: "لقد كان أسبوعًا جيدًا بالنسبة لي، آمل أن نتمكن من الاستمرار على هذه الحالة، أشعر أنني بحالة جيدة وأنني في بيتي، كل شيء على ما يرام".


أخبار تهمك

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الإسماعيلي الجديدة

منذ ساعة و 14 دقيقة

اليوم.. تامر حسني يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه "خليك فولاذي"

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يرفض صفقة القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يبلغ نجمه بقرار حاسم

منذ حوالي 6 ساعات

الموعد النهائي لمباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ يوم

وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب بالقناطر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة جديدة للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن موقعة الرجاء

منذ أقل من ساعتين

موعد إعلان الأهلي عن صفقتي الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

صدمة جديدة للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن موقعة الرجاء

07:30 م

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

06:00 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف