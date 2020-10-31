أول تعليق من حكيم زياش بعد تألقه مع تشيلسي ضد بيرنلي

علق النجم المغربي حكيم زياش، جناح تشيلسي، على تألقه الكبير مع البلوز اليوم.





وأبدى زياش سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على بيرنلي، مشيرًا إلى أن البلوز يسيرون بخطى ثابتة.

وحقق تشيلسي فوزًا عريضًا على بيرنلي بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة للبريميرليج، حيث سجل زياش هدفًا وصنع آخر.

وقال زياش في تصريحات لشبكة "BBC" عقب نهاية المباراة: "عقب أي مباراة أوروبية تكون الأمور صعبة، أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، بدأنا اللقاء بشكل جيد".

وأضاف النجم المغربي: "لم نواجه مشاكل على الإطلاق، وكان لدى بيرنلي فرصة واحدة في البداية، ولكن بعد ذلك سيطرنا على المباراة".

وتابع: "لقد كان أسبوعًا جيدًا بالنسبة لي، آمل أن نتمكن من الاستمرار على هذه الحالة، أشعر أنني بحالة جيدة وأنني في بيتي، كل شيء على ما يرام".



