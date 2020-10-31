الخطيب يستقبل مؤمن زكريا في ليلة تتويج الأهلي بالدوري

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:52 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على استقبال مؤمن زكريا، الذي تواجد في مقصورة استاد الأهلي بالسلام، على هامش مباراة طلائع الجيش، التي تقام مساء اليوم في ختام منافسات بطولة الدوري.

 

واستقبل الخطيب مؤمن زكريا، الذي من المقرر أن يقوم بتسليم درع البطولة للأهلي، الذي توج باللقب قبل نهاية المسابقة بسبعة أسابيع.

 

ولقيَ مؤمن زكريا ترحيبًا كبيرًا من الجميع داخل ملعب المباراة، الذين حرصوا على الهتاف للاعب، متمنين له العودة سريعًا وشفاءه التام.

 

ويتقدم الأهلي على طلائع الجيش في الشوط الأول بثلاثة أهداف دون مقابل.

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