الخطيب يستقبل مؤمن زكريا في ليلة تتويج الأهلي بالدوري
السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:52 م
علي نبوي
Advertisements
حرص محمود الخطيب،
رئيس النادي الأهلي، على استقبال مؤمن زكريا، الذي تواجد في مقصورة استاد الأهلي
بالسلام، على هامش مباراة طلائع الجيش، التي تقام مساء اليوم في ختام منافسات بطولة
الدوري.
واستقبل الخطيب
مؤمن زكريا، الذي من المقرر أن يقوم بتسليم درع البطولة للأهلي، الذي توج باللقب
قبل نهاية المسابقة بسبعة أسابيع.
ولقيَ مؤمن زكريا
ترحيبًا كبيرًا من الجميع داخل ملعب المباراة، الذين حرصوا على الهتاف للاعب، متمنين
له العودة سريعًا وشفاءه التام.
ويتقدم الأهلي
على طلائع الجيش في الشوط الأول بثلاثة أهداف دون مقابل.