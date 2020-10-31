تعرف علي تشكيل الجهاز الفني لنادي دمنهور بالقسم الثاني

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
ماهر مدحت
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قرر إيهاب عبدالله رئيس مجلس إدارة نادي دمنهور تعيين عيد مرازيق مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بداية من الموسم، خلفًا للمدير الفني السابق للفريق كمال فريد.

حيث جاء قرار مجلس إدارة الفريق بإقالة الجهاز الفني السابق للفريق، بعد التعثر في الحصول علي بطاقة التأهل للدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.

بعدما تصدر نادي دمنهور المجموعة الثالثة " مجموعة بحري" لجدول ترتيب المجموعة قبل توقف المسابقة إلي ما يقرب"4" أشهر متتالية بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويتكون الجهاز الفني الجديد لنادي دمنهور من عيد مرازيق مديرًا فنيا، وأميرصلاح زكي مدرب عام ،وأحمد النعناعي مدرب ،وشريف رضوان منسق عام، وأحمد بربش مدرب حراس، وصابر النحراوي مدير شئون لاعبين، ومحمد عبدالستار إداري، ومحمود خطاب مدير إداري.

الجدير بالذكر أن أنهي الفريق موسمه في المركز الرابع برصيد"37" نقطة، بعدما خاض "22" مباراة.

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