بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يهزم الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
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تمكن اتحاد جدة من تحقيق فوزًا غاليًا على حساب ضيفه الأهلي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.


وتقدم الاتحاد بهدف سجله روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة الثامنة وأضاف جاري مينديز رودريغيز الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وشهدت المباراة مشاركة المصري أحمد حجازي، الذي تعاقد معه الاتحاد مؤخراً من وست بروميتش الإنجليزي على سبيل الإعارة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع، محققاً انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم، مقابل التعادل في مباراة والخسارة في مثلها، فيما توقف رصيد الأهلي عند ست نقاط في المركز الخامس، متلقيا خسارته الأول في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين.

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