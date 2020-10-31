التحقيق مع الطفل المتهم بالتعدي علي رجل مرور بالمعادي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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بدأت النيابة العامة التحقيق مع الطفل المتهم في واقعة التعدي على رجل مرور استوقفه لفحص أوراق السيارة، بمنطقة المعادي الجديدة التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين.


وفي وقت سابق أفاد مصدر أمني مسؤول أن الطفل يدعى "أحمد.أ. ع"، نجل قاضي شهير.

وأضاف المصدر ذاته أن قوة أمنية اصطحبت الطفل إلى محكمة جنوب القاهرة للتحقيق معه، وسماع أقواله حول الواقعة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.

ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة

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