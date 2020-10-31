السكة يتعاقد مع ظهير ايسر البنك الأهلي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
هدير أسامة
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نجح نادي السكة الحديد، الصاعد حديثاً لدوري الممتاز "ب" في التعاقد مع، ظهير أيسر نادي البنك الأهلي، اللاعب أحمد بلحة لمدة ثلاث مواسم في صفقة انتقال حر.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناءً على رغبة جمعة مشهور، المدير الفني لفريق السكة ، لتدعيم صفوفة في الموسم المقبل.


وصعد السكة الحديد، مؤخرا للقسم الثاني برصيد 56 نقطة محتلاً المركز الأول، بفارق 7 نقاط عن منافسه فريق البلاستيك محتلاً المركز الثاني.

وكان السكة الحديد قد قرر تجديد الثقة في جمعة مشهور، لقيادة الفريق في الموسم الجديد، بعد التأهل للقسم الثاني وتكليفه بتشكيل الجهاز المعاون له.

ويضم الجهاز جمعة مشهور، مدير فني وكمال اليمني، مدرب عام وخالد محمد ، مدرب وإسلام طاهر، مدرب مساعد ووائل خليفة ،مدرب حراس المرمي والدكتور محمد عبدالعال ،طبيب ووليد نصار، أخصائي علاج طبيعي وحسين إبراهيم، مدلك ووليد أنور ،شئون لاعبين ومحمد جمال، مدير الكرة.

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