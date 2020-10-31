أحمد موسى: زلزال مدمر يضرب تركيا وأردوغان يتجاهل المتضررين (فيديو)

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:31 م
داليا الحسين
Advertisements


قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يهتم بالأتراك بعد تعرض منازلهم للانهيار، جراء زلزال إزمير الذى ضرب البلاد أمس الجمعة، بقوة تزيد عن 6.6 درجات على مقياس ريختر.

وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، في تغطية خاصة لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة الملك سلمان، أن الزلزال التركي أحدث تسوماني وفيضان في تركيا.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن أردوغان يقوم بإنفاق الأموال التركية على الإرهاب، وعلى القنوات المعادية على مصر، فيما توجد ضحايا الزلزال في الشوارع دون مأوى وسط تجاهل من أردوغان لإنقاذهم.

عصر أمس الجمعة، شهدت إزمير، ثالث أكبر المدن وثاني أكبر الموانئ في غربي تركيا، زلزالًا عنيفًا بلغت شدته 6.6 درجات، مُخلفًا وراءه العديد من الضحايا والخسائر المادية الفادحة.
وأعلنت إدارة الكوارث في تركيا "أفاد"، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الهزة الأرضية إلى 26 قتيلًا، و804 مصابين.

وبحسب "أفاد"، وقعت هزة ارتدادية بلغت قوتها خمس درجات صباح اليوم، في منطقة سفيريهيسار، في إزمير.

ووقع الزلزال تمام الساعة 03:01 مساء (12:01 بتوقيت جرينتش) على عمق 16.5 كيلومترا في سفيريهيسار، مما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه البحر. وتبع الزلزال 19 هزة ارتدادية، أمس، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وتمكنت طواقم البحث من إنقاذ العديد من المواطنين وإخراجهم أحياء من تحت الأنقاض، ومازالت عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في عشرات المباني المُدمرة.

كما نقلت مواقع تركية صورًا لقطات للشوارع التي غمرتها المياه والسيارات والقوارب التي تم جرها بعيدًا وكذلك المطاعم وأماكن العمل التي تعرضت للدمار، كما أظهرت عدة سيارات مدفونة تحت الأنقاض.

أما صحيفة "ديلي صباح" التركية، فنشرت مقاطع مصورة لانتشال سيدة، بعد أن قضت حوالي 17 ساعة تحت الأنقاض.

كما نشرت فيديو آخر لمبنى مُتضرر إثر الزلزال ينهار كليًا، ويدمر المباني المحيطة به.

وانتشرت أيضًا مقاطع مصورة لإنقاذ الحيوانات، إن قالت "تركيا الآن" إن فرق الإنقاذ انتشلت فتاة وكلبها، أحياء من تحت الأنقاض، كما نشرت "ديلي صباح" مقطع مصور لإنقاذ قطة من تحت الأنقاض.
تقع تركيا في واحدة من أكثر المناطق عرضة للزلازل في العالم. وعام 1999 ضرب زلزال بقوة 74 درجات مناطق في شمال غرب تركيا موديا بأكثر من 17 ألف شخص بينهم ألف في إسطنبول.

وفي 2011 ضرب زلزال محافظة فان بجنوب الشرق ما أدى إلى مقتل أكثر من 600 شخص.


وشعر بالزلزال سكان الجزر اليونانية الشرقية بالإضافة إلى جزيرة كريت، في البحر المتوسط، والعاصمة اليونانية أثينا وبعض انحاء بلغاريا، بينما شعر به أيضا سكان إسطنبول التركية، التي قال حاكمها إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار في المدينة وهي الأكبر في تركيا.
كما لقي مراهقان حتفهما في جزيرة ساموس اليونانية، بعد أن سقط عليهما جدار.

من جانبها، أعربت مصر، السبت، عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة بالأمس، مما أسفر عن وقوع ضحايا فضلًا عن إصابة المئات في كل من محافظة إزمير التركية وجزيرة ساموس اليونانية، وذلك بجانب وقوع أضرار مادية جسيمة.

وتقدمت مصر في بيان لوزارة الخارجية، بتعازيها لذوي الضحايا الأبرياء في اليونان وتركيا، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

أخبار تهمك

الموعد النهائي لمباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ يوم

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب بالقناطر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يرفض صفقة القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة جديدة للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن موقعة الرجاء

منذ ساعة و 28 دقيقة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 4 ساعات

موعد إعلان الأهلي عن صفقتي الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في ختام الدوري

منذ ساعتين و 12 دقيقة

اليوم.. تامر حسني يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه "خليك فولاذي"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الإسماعيلي الجديدة

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

صدمة جديدة للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن موقعة الرجاء

07:30 م

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

06:00 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف