بيراميدز يكشف موعد الإعلان عن مدرب الفريق الجديد

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن نهاية الموسم جيدة إلى حد كبير وسيتم تدارك السلبيات في الموسم المقبل والتعامل معها بالصورة المطلوبة من أجل تحقيق المطلوب، مؤكدا أن هناك إيجابيات كذلك حدثت خلال موسم طويل ومرهق.

شدد هاني سعيد على أن النادي لا يفكر فيما حدث وبعد عدم التتويج بالكونفدرالية طالب اللاعبين بنسيان الأمور والتركيز في الدوري، والنادي هدفه عدم المشاركة الشرفية والفريق قادر على المنافسة في المواسم المقبلة على جميع البطولات.

شدد على أن المباراة كانت جيدة للغاية والفريق ظهر بصورة طيبة وتم منح اللاعبين فرصة لخوض مباراة كاملة ٩٠ دقيقة رغم أنهم أغلبهم لم يلعب طوال الفترة الأخيرة سوى دقائق معدودة ورغم ذلك قدموا مباراة جيدة.

وحول قرار إراحة عدد كبير من اللاعبين في لقاء المقاولون أوضح أن الأمر عادي في ظل انتهاء الموسم ومباراة غير مؤثرة والموسم كان مجهدا للغاية ومن الطبيعي منح اللاعبين راحة لالتقاط الأنفاس قبل بدء الإعداد للموسم الجديد، كما أنه لديه ثقة كاملة في كل اللاعبين وقدرتهم على اللعب تحت أي ظرف.

وحول اسم المدير الفني الجديد أوضح المدير الرياضي أنه من المنتظر الكشف عن اسمه خلال أيام على أن يخوض معسكرا استعدادا للموسم وفقا لوجهة نظره الفنية.