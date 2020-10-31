قرار جديد من باتشيكو في الزمالك قبل موقعة الرجاء المغربي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، معسكرا مغلقاً مساء الاثنين القادم،  بأحد الفنادق بالقاهرة ، وذلك عقب خوضه المران علي ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.


ويخوض الزمالك مرانه الختامي قبل المباراة، يوم الثلاثاء علي استاد القاهرة، والذي يستضيف اللقاء أمام الرجاء، والمقرر له الأربعاء المقبل.


ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي مساء الأربعاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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