نقابة الموسيقيين تعتبر حبس حمو بيكا انتصار.. تفاصيل

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علق طارق مرتضى المتحدث الإعلامي باسم نقابة الموسيقيين، على الحكم بحبس حمو بيكا عامين وغرامة 200 ألف جنيه في قضية قذف نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.



وقال "مرتضى"، معبرا عن انتصار النقابة في هذه القضية أن الحكم أعاد حق النقابة وأعضائها ومجلس إدارتها بعد تعدي بيكا علي النقابة واتهامه أعضاء المجلس بالرشوة، مشيرًا إلي أن هاني شاكر نقيب الموسيقيين أعاد حقه وحق النقابة بالقانون عندما قرر اللجوء للقضاء وعدم الرد علي هجومه وقتها.



يذكر أنه قد تم تحويل القضية إلى محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية للنظر فيها وذلك عقب عرضها على النيابة.





والجدير بالذكر أن حمو بيكا قد شارك فيديو يهاجم من خلاله نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وقال به: "محدش هيقدر يمنعني من الغنا غير الموت، ولو على الحبس أنا مش خايف والمرة الجاية هننزل وهنقول مش عايزين هاني شاكر، ومش معترفين بالفن بتاعك، والمرة الجاية هيكون في شتيمة وقلة أدب ومش هحلكوا وهاجي أعملكم ثوررة".



