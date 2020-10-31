"القطار دهس التوك توك".. إصابة شاب في حادث بالجيزة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أصيب قائد توك توك، إثر دهس قطار ونش، المركبة التي كان يقودها بطريق السكة الحديد، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة اليوم السبت.

تلقى العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بشريط السكة، بنطاق مركز البدرشين.

إنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير توك توك بالطريق، تصادف قدوم قطار ونش، ما أسفر عن دهس التوك توك وإصابة قائده.

وتم نقله إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارة الإسعاف وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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