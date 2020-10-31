جمهورية شبين يضم مهاجم غزل المحلة استعدادا للقسم الثاني
السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:20 م
مصطفى الجندي
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حصل الفريق الكروي الأول بنادي جمهورية شبين على توقيع مهاجم غزل المحلة اللاعب السيد شعبان في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.
وقام شعبان بالتوقيع للجمهورية في حضور أبو العينين شحاته المدير الفني الجديد، وخميس دويدار المستشار الفني للنادي المنوفي.
ويعد اللاعب من مواليد 1995 ولعب من قبل في صفوف غندية بني سويف ثم إنصم لناديمصر، قبل أن يرحل لفريق بيلا في بداية الموسم المنقضي، ثم إنضم لغزل المحلة في إنتقالات يناير بالعام الحالي.
على جانب آخر إقترب الجمهورية من ضم أكثر من لاعب لتعويض الراحلين عن صفوف الفريق عقب ختام القسم الثاني.