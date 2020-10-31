شاهد..أول تعليق من حمو بيكا عقب الحكم عليه بالسجن لمدة عامين

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علق مؤدي المهرجانات حمو بيكا على الحكم بحبسه عامين وغرامة تكلفتها 200 ألف جنيه بسبب قضية القذف التي اتهمه بها نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر.

وشارك "بيكا" صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب تعليقا قائلا: "رميت حمولي علي ربنا".

يذكر أنه قد تم تحويل القضية إلى محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية للنظر فيها وذلك عقب عرضها على النيابة.


والجدير بالذكر أن حمو بيكا قد شارك فيديو يهاجم من خلاله نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وقال به: "محدش هيقدر يمنعني من الغنا غير الموت، ولو على الحبس أنا مش خايف والمرة الجاية هننزل وهنقول مش عايزين هاني شاكر، ومش معترفين بالفن بتاعك، والمرة الجاية هيكون في شتيمة وقلة أدب ومش هحلكوا وهاجي أعملكم ثورة".

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