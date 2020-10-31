وقعوا في البالوعة.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في العياط

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لقي عامل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم السبت، داخل بالوعة صرف صحي بمدينة العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مأمور قسم شرطة العياط إشارة من شرطة النجدة بوجود ضحايا داخل بالوعة صرف.



وكشفت المعاينة الأولية أنه حال قيام 4 عمال لأعمال تطهير البالوعة لقي أحدهم مصرعه مختنقا، وأصيب 3 آخرون.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.