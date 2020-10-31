الرباط و الأنوار يستضيف فارسكور بالترقي

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يحل الفريق الأول للكرة بنادي فارسكور ضيفا على نظيره الرباط و الأنوار ببورسعيد ، في المباراة التي ستقام بينهما غدا الأحد ، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دورة الترقي المؤهلة للصعود للقسم الثالث .



يتطلع الفريقان لحصد الفوز للاقتراب من تحقيق حلم الصعود والعودة للقسم الثالث ، فأصحاب الملعب يسعون لحصد اول انتصار بالترقي ، حيث يمتلكون نقطتين ، ويقوده فنيا احمد عبد العزيز



أما فريق فارسكور فيعتلي القمة ولديه طموحات اكبر في الصعود ، حيث يمتلك ٤ نقاط ، ويقوده فنيا فؤاد حوذة والذي تولى المهمة في بداية الترقي بعد وفاة المدير الفني للفريق اكرم حفيلة .