تعليق صارم من أحمد ماهر بسبب ارتكابه جريمة الإعلان المضلل

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن الفنان أحمد ماهر عن عدم علمه بعدم صلاحية منتج "ابليكس" الذي جسد دور ممثل في الإعلان الخاص به، وهو المنتج الذي يساعد على التخسيس.

وقال "ماهر" في تصريحات صحفية أنه لم يكن على علم بأن أصحاب الإعلان تم الحكم عليهم، وأول شرط له عند إقامة الإعلان كان رؤية تصريح وزارة الصحة على المنتج وهو ما حدث بالفعل.

يذكر أن محكمة القاهرة الإقتصادية قد حكمت بتغريم، ممثلي شركة "أبليكس" 900 ألف جنيه، وجبسه سنة بسبب نشره ارتكابه جريمة إعلان مضلل عن منتج غير صالح للتخسيسي كما يدعون.

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