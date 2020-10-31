بيرلو يزف بشري سارة لجماهير يوفنتوس

أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، جاهزًا لخوض مواجهة سبيزيا في الدوري الإيطالي، والتي ستجمع الفريقين غدًا الأحد، وذلم بعدم ا جاءت نتيجة اختباره سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقال بيرلو في المؤتمر الصحافي قبل المباراة "سارت الأمور على ما يرام، جاءت نتيجة اختبار كريستيانو الثاني سلبية لفيروس كورونا. إنه بخير وسيسافر مع الفريق. لا أعتقد أنه سيبدأ المباراة، لكن من المهم بالفعل أن يكون معنا. سنرى كيف يشعر يوم الأحد والأسبوع المقبل".





وأكد 'إنه لاعب مهم، لقد تدرب في منزله، لكن الأمر يختلف عن التدريبات على أرض الملعب".





يذكر أن نتائج فحص المهاجم البرتغالي جاءت إيجابية يوم 13 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري أثناء معسكر منتخب البرتغال، وأكدت الاختبارات التالية إيجابية حالته بما فيها فحص أجري الثلاثاء عشية مواجهة برشلونة في دوري الأبطال.





وبعد غيابه عن مباراتي كروتوني وفيرونا في الدوري الإيطالي ودينامو كييف وبرشلونة في "التشامبيونز"، قد يشارك رونالدو الأحد أمام سبيزيا رغم أنه لم يتدرب مع زملائه منذ 12 من الشهر الجاري.



