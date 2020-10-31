بالأسماء.. تعرف على صفقات الإسماعيلي الجديدة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:00 م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
علاء خليف
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نجح النادي الإسماعيلي في تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للعودة للمنافسة على كافة البطولات بالموسم الكروي الجديد، بعد المستوي الهزيل الذي ظهر عليه الفريق بالموسم الجاري واحتلاله مركزًا متأخرًا في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

البداية كانت بالتعاقد مع الجناح الأنجولي أري بابل لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي السابق، صاحب القدرات الفنية والتهديفية العالية والخبرات الكبيرة في القارة السمراء، وذلك بعد تراجع نادي التعاون السعودي عن إتمام التعاقد مع اللاعب في الفترة الماضية.

كما نجح الإسماعيلي في الحصول على خدمات اللاعب المصري أحمد مصطفي جناح نادي جينت البلجيكي في صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب تعاقده مع ناديه البلجيكي مؤخرا، وهو اللاعب الذي سبق له اللعب ضمن صفوف أندية الداخلية ووادي دجلة وبتروجيت وأبها والعدالة السعوديين.

لم تتوقف صفقات الإسماعيلي عند هذا الحد، وأعلن مساء أمس الجمعة، تعاقده رسميا مع الظهير الأيسر الجزائري رضوان شريفي قادما من نادي اتحاد العاصمة الجزائري لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية عن اقتراب النادي الإسماعيلي من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال الساعات المقبلة، الأولي صانع الألعاب البرازيلي باتريك فييرا لاعب فريق نجران السعودي والذي يمتلك قدرات فنية هائلة وخبرات كبيرة، والثانية للاعب أنيس البدري نجم فريق الترجي التونسي السابق.

وترددت أنباء قوية ايضا عن اهتمام نادي الإسماعيلي باستعارة المهاجم السنغالي أليو بادجي لاعب النادي الأهلي بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.

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