جارسيا يحذر برشلونة بسبب ديباي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن رودي جارسيا المدير الفني لأولمبيك ليون الفرنسي وجه رسالة تحذيرية إلى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة بسبب رغبته في التعاقد مع نجم الفريق الفرنسي الهولندي ممفيس ديباي في يناير القادم.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اسم ديباي ارتبط بالانتقال إلى برشلونة عقب تولي مواطنه رونالد كومان قيادة الفريق الكتالوني خاصة بعد رحيل لويس سواريز عن قلعة الكامب نو.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن عقد ديباي مع ليون ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي ويحق له التعاقد مع أي نادٍ آخر في يناير المقبل بدون الرجوع إلى ناديه.





وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أنه تردد أن برشلونة توصل لاتفاق بالفعل على التعاقد مع ديباي ومتبقى له الاتفاق مع ليون الذي سيفضل بيعه في يناير بدلًا من رحيله مجانًا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وسلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على تصريحات جارسيا التي قال فيها:"ذكروني بمهاجمة كومان عندما يحين الوقت".



