هند صبري من أمام البحر بدون مكياج

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غازلت الفنانة هند صبري جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت هند بالصورة من أمام البحر بدون مكياج مرتدية فستان مشجر باللون الأصفر وتربون أصفر ، وعلقت على الصورة قائله:"ابدأ من حيث أنت ، استخدم ما لديك ، افعل ما تستطيع".



والجدير ذكره أن هند صبري استأنفت تصوير مسلسل"هجمة مرتدة " ومن المقرر عرضه رمضان المقبل ، وتقدم هند خلال الأحداث دور إمرأة قوية تتحمل أعباء نفسية مع زوجها الفنان أحمد عز الذي يُجسد دور ضابط المخابرات، وتقع بعد ذلذ في الكثير من المشاكل بسبب زوجها.



"هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، ماجدة زكي، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم.

