غسل اليدين وممارسة الرياضة.. 10 نصائح للوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس

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بعد أسبوعين من انطلاق العام الدراسى الجديد، يخشى الكثير من أولياء الأمور على أبنائهم من طلبة وطالبات مختلف المراحل التعليمية، من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، فى أثناء تواجدهم داخل المدارس، على مدار يومهم الدراسى، الأمر الذى قد يعرضهم للاختلاط بحالات مصابة، وبالتالى انتقال العدوى إليهم.



ولوقاية الطلبة والطالبات من خطر الإصابة بفيروس كورونا، تتابع وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، من خلال تنفيذ بنود خطة تأمين الطلاب، والضوابط الصحية التى ينبغى توافرها فى المنشآت التعليمية، لحماية جميع أطراف العملية التعليمية من طلاب ومعلمين، من الإصابة بالأمراض المعدية، وخصوصا فيروس كورونا المستجد.



وتحرص الوزارتان على متابعة تطبيق تلك الإجراءات، منذ بدء العام الدراسى الجديد، الذى انطلق قبل أسبوعين، لتجنيب الطلبة، وجميع العاملين فى المنظومة التعليمية، خطر الإصابة بكورونا، إلى جانب إصدار توجيهات، ونصائح دورية، تتعلق بتلك الإجراءات الواجب اتباعها فى المدارس.



ومن بين النصائح والإرشادات الدورية التى تصدرها وزارة الصحة والسكان للطلبة، 10 قواعد ذهبية أعلنت عنها الوزارة، اليوم السبت، للوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:



1- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون، للوقاية من جميع الأمراض المعدية.



2- لا تلمس حرف سلالم المدرسة إلا للضرورة.



3- احرص على استخدام الأدوات المدرسية الخاصة بك، ولا تلمس أدوات الآخرين.



4- اترك مسافة للأمان بينك وبين الآخرين.



5- رحب بزملائك من بعيد.. لا للمصافحة ولا العناق والتقبيل.



6- ابتعد عن الأماكن المزدحمة.



7- تناول أطعمة صحية، واحرص على أخذ قسط وفير من النوم.



8- مارس التمارين الرياضية الخفيفة بالمنزل.



9- فى حال وقوف الطلاب فى طابور الصباح، يراعى التباعد الجسدى بمسافة لا تقل عن متر.



10- التهوية الطبيعية للفصول هى الأفضل دائما.



كانت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، قد أعلنت إرشادات وقائية للعام الدراسى الجديد، تضمنت كيفية الحماية من فيروس كورونا أثناء الدراسة، عن طريق غسل الأيدى باستمرار، وعدم وضع اليدين على الوجه، وبتغطية الوجه عند العطس أو الكحة، عدم استخدام الطالب لأدوات الغير، والتواصل مع المعلم عند شعور الطالب بأى تعب أو أعراض.



ووجهت الوزارة نصائح عدة لأولياء الأمور، لحماية أبنائهم من فيروس كورونا، من خلال اختيار الأكل الصحى الذى يقدم لهم ما يحتاجونه من عناصر غذائية، وتشجيعهم على الرياضة والنظافة لوقايتهم، وتجنب إرسالهم للمدرسة إذا ثبت ارتفاع درجة حرارتهم، ومساعدتهم على الاهتمام بصحتهم طول الوقت.



ولحماية الطلاب من فيروس كورونا أثناء فترة تواجدهم فى المدرسة، شددت الوزارة على تنظيف المدرسة جيدا، وتعقيم أدوات الطلاب، وتهوية الفصول جيدا، والحفاظ على مسافات آمنة بين الطلاب، وقياس حرارة جميع الطلاب كل صباح، وتذكرة الطلاب دائمًا بالإرشادات الوقائية.



كما وضعت ضوابط لغلق المنشآت التعليمية فى حالة حدوث إصابات بالكورونا، إذ يتم غلق الفصل عند حدوث أكثر من حالة مؤكدة فى نفس الفصل خلال أسبوعين، ويتم الغلق لمدة 28 يوما وتتخذ القرار كل من الإدارة الصحية والتعليمية، ويتم غلق المدرسة عند غلق أكثر من فصل بالمدرسة خلال أسبوعين، ويتم الغلق لمدة 28 يوما بواسطة مديريتى الصحة والتعليم، أما عند غلق مجمع مدارس ثم حدوث مؤشر غلق أكثر من فصل بأى من المدارس فى ذات المجمع وخلال أسبوعين من غلق المدرسة الأولى يتم غلق مجمع المدارس كاملا لمدة 28 يوما بواسطة مديرتى الصحة والتعليم، وغلق مدرسة قرية أو مدينة، يتم بقرار من المحافظة عند فرض الحجر الصحى على أحد القرى أو المدن.



ويمتد الغلق حتى نهاية فترة الحجر الصحى المقرر، ويتم غلق مدارس محافظة تبعا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائى قد يتم اتخاذ قرار بغلق مدارس أحد المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يوما وقد تمتد وفقا لما تقرره اللجنة ويتم تطبيق هذا القرار بواسطة ديوان المحافظة.