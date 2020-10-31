سيد علي عن تراجع الرئيس الفرنسي: أنت أحمق

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انتقد الإعلامي سيد علي، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على خلفية حديثه بأن تصريحاته المسيئة للإسلام فهمت خطئًا، قائلًا: "لا يا سيد ماكرون أنت كنت قاصد الاساءة للرسول، أنت شخص أحمق".



وتابع"علي"، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الرئيس الفرنسي لا يجرؤ أن ينتقد اليهود أو بابا الفاتيكان، ولكن حديثه عن أن تصريحاته عن الإسلام فهمت خطئًا، يعتبر خطوة أولى للاعتذار.





وصرح ماكرون: "إذا تعرضنا لهجوم فهذا بسبب قيمنا الخاصة بالحرية ورغبتنا في عدم الرضوخ للإرهاب".



وتحدث الرئيس الفرنسي عن نشر قوات وتعزيز حماية أماكن العبادة بما فيها الكنائس وكذلك تعزيز أمن المدارس.



وقتل 3 أشخاص خلال هجوم إرهابي قام به المهاجم قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس، وهم امرأة تبلغ من العمر 70 عاما كانت معتادة على زيارة الكنيسة، وقد تم قطع رأسها، ورجل يبلغ من العمر حوالي 45 عاما، وامرأة تبلغ من العمر حوالي 30 عاما، توفيت متأثرة بجراحها في حانة قريبة من موقع الهجوم.



وتم نقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري من قبل رجال الشرطة، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد "الله أكبر" طول الطريق.