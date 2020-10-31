برفقة زوجها.. هند عبدالحليم تخطف الأنظار من الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة هند عبدالحليم جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هند بالصورة برفقة زوجها من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة جذابة مرتدية فستان طويل ذو أكمام طويلة باللون الأبيض ، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها ووضعت ميكب خفيف يبرز جمالها.

ويعد مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

والجدير ذكره أن آخر أعمال هند عبدالحليم مسلسل "حكايات بنات"، يرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وهو استكمال للمسلسل بعد أجزائه الأربعة السابقة، التي حققت نجاحا كبيرا.

المسلسل من بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

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