أحمد ياسر ريان يُعلن نهاية مشواره مع الجونة

أعلن أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي والمعار هذا الموسم لصفوف الجونة، نهاية مشواره مع النادي الساحلي بعدما لعب له موسمين على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء.





وكتب ريان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"شكرا للمهندس خالد بشارة و الكابتن نادر شوقي و الكابتن حسام غالي و الكابتن محمد الحصري و الكابتن رضا شحاتة و مجلس ادارة النادي و اللاعبين و كل الناس اللي اشتغلت معاهم علي مدار الموسمين الماضية في نادي الجونة و اتمني للنادي كل التوفيق في الفترة القادمة".





وكان أحمد ياسر ريان قد أعير لنادي الجونة في الموسمين الماضيين وقدم مستوى جيد للغاية ليعود مجددًا لصفوف الأهلي بعد نهاية إعارته.



