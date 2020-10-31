محمود الليثي يطل على متابعيه بصورة من الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل الفنان محمود الليثي جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الليثي بالصورة من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بضحكة عفوية مرتدي بدلة أنيقة باللون الأسود ، وعلق على الصورة وكتب : من الحفل الختامي لمهرجان الجونة.

ويعد مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

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