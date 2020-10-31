جهاز تعمير سيناء: خطة تنمية المحافظة هدف إستراتيجي للدولة

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قال عمرو عبد الهادي، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لجهاز التعمير، إن تنمية سيناء هدف استراتيجي للدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ عددًا من المشروعات الجاذبة لفرص العمل في جميع مجالات التنمية العمرانية.



وأضاف "عبد الهادي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن القيادة السياسية تضع خطة تطوير سيناء ومدن القناة في مقدمة أولوياتها.



وأشار إلى أن مشروعات تطوير سيناء تدخل في مجال تطوير الموانئ والبنية الاساسية لجذب الاستثمار المتعلق بكل من ميناء العريش وميناء الطور وميناء شرق بورسعيد.



وأوضح أنه جاري إنشاء مناطق لوجيستية وربطها بالطرق الرئيسة، لافتًا إلى تطوير بحيرة الباردويل التي تعتبر أسماكها من أفضل الأنواع بالإضافة إلى تنمية محور قناة السويس.

وفي ذات السياق قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن ما شهدناه من افتتاحات اليوم بشرم الشيخ نتاج جهود كبيرة لأبناء المحافظة، مشددًا على أن هناك دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة للمحافظة.



وأضاف "فودة"، خلال حواره مع مراسلة فضائية "النيل للأخبار"، أن متحف شرم الشيخ الذي افتتحه الرئيس اليوم هو صرح عالمي كبير، به نحو 60 ألف قطعة أثرية، وهو فخر لنا جميعًا.



وتابع محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ يتوافد إليها اعداد كبيرة من السياح، معقبًا: "لازم نبدأ أقوياء علشان نستمر أقوياء"، موضحًا أن هناك اهتمام كبير وبالغ بأهالي سيناء، ويتم أخذ أراءهم فيما يتم من مشروعات قومية بسيناء.