جامعة الملك سلمان: نستهدف تخريج أشخاص ينافسون في سوق العمل

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قال محمد شعيرة، رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان، إن جامعة الملك سلمان من جامعات الجيل الرابع الذكية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جامعة الملك سلمان تعد طفرة كبيرة في مجال التعليم.



وأكد أن الجامعة موجودة في 3 مدن وهي شرم الشيخ ورأس سدر والطور، وكل مدينة يوجد بها الكليات المرتبطة بالأنشطة في تلك المدينة.



ولفت رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان، إلى أن الجامعة تستوعب من 25 إلى 28 ألف طالب.



واختتم تصريحاته قائلا: إن من أهم المبادئ الأساسية في الجامعة تخريج أشخاص قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، جامعة الملك سلمان فى مدينة شرم الشيخ، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.



وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا واكاديميًا علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة



وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والادارية - السياحة والضيافة - العمارة - الالسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية- الفنون والتصميم.