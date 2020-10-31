بقيادة زياش.. تشيلسي يهزم بيرنلي بالثلاثة في الدوري الإنجليزي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
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حقق تشيلسي فوزًا عريضًا على حساب مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب تيرف مور انتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي على بيرنلي بهدف سجله المغربي حكيم زياش في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني أضاف الفرنسي كيرت زوما الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة  63 وتبعه الألماني تيمو فيرنر بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 70.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 12 نقطة ليتقدم للمركز الرابع وتوقف رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة في المركز العشرين الأخير بعد تعرضه للهزيمة الخامسة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد.

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زياش تشيلسي بيرنلي

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