تعرف على الاجراءات الجديدة لصرف معاشات نوفمبر لاصحاب المعاشات

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:12 م
صرف معاشات نوفمبر
صرف معاشات نوفمبر
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تعرف على الاجراءات الجديدة لصرف معاشات نوفمبر لاصحاب المعاشات

تسود حالة من الترقب بين اوساط اصحاب المعاشات والبالغ عددهم حوالي 9 مليون مواطن البدء في صرف معاشات شهر نوفمبر القادم والتي اكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية انه سيتم البدء في صرف المعاشات في الاول من نوفمبر اي بعد ما يقارب 24 ساعة من اليوم.

وحدد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر ل6.5 مليون من اصحاب المعاشات، وهي كما يلي:

الشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الأحد والاثنين الموافق الأول والثاني من نوفمبر

الشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق الثالث والرابع من نوفمبر.

الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف سيتم إتاحة الصرف لها اعتبارا من يوم الخميس الموافق الخامس من نوفمبر.

تعرف على الاجراءات الجديدة لصرف معاشات نوفمبر لاصحاب المعاشات

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صرف معاشات نوفمبر المعاشات القومية للتامين التضامن

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