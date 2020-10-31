الهلال يتخطي ضمك بهدفي جوميز في الدوري السعودي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
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حقق الهلال فوزًا غاليًا على حساب ضيفه ضمك، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.


ورفع الهلال حامل اللقب رصيده إلى سبع نقاط متساويا مع الفتح والفيصلي بعد ثلاث جولات، بينما ظل ضمك في ذيل الترتيب بدون رصيد بعدما تلقى الخسارة الثالثة على التوالي.

ووضع المهاجم الفرنسي الهلال في المقدمة في الدقيقة 17 عندما تابع تمريرة أندريه كاريو العرضية ليضعها في شباك مصطفى زغبة حارس ضمك من مدى قريب.

وبالطريقة ذاتها ضاعف النتيجة في الدقيقة 60 بعد تمريرة عرضية من محمد البريك.

ولعب ضمك بعشرة لاعبين في اخر عشر دقائق بعد طرد إبراهيم الشنيحي ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل خشن مع محمد جحفلي، إذ أصدر الحكم تركي الخضير قراره بعد مراجعه حكم الفيديو.

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