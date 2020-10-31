أسامة النجيفي.. تاريخ من العمالة لصالح تركيا
السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:07 م
Advertisements
كتب: محسن بامحفوظ محمد
خلافات
دائمة بين عائلة النجيفي و الحكومات
السابقة منذ تأسيس الدولة العراقية لان عائلة النجيفي من أصول تركية و ليس عربية .
لعب اسامة
النجيفي دوراً مهم في المشهد السياسي
العراقي والعملية السياسية معتمدا على الورقة الطائفية و رغم انه لايمتلك
القاعدة الشعبية ولا التأثير في القرار السياسي .
لقد شكل صعود
النجيفي الى رئاسة البرلمان و الانخراط
بالعملية السياسية تساؤلات عديدة و خاصة حول التناقض في سلوكه السياسي و
تصريحاته التي تثير الشكوك و الغموض وفي مواقفه المثيرة للجدل.
و من المثير
للجدل و التناقضات ايضا اسست عائلة
النجيفي مليشيات مسلحة و اطلق عليها حرس نينوى بذريعة الدفاع عن الموصل ولكن
واقع الحال هو محاولات ومراوغات سياسيه
هدفها تحقيق حلم ولاية النجيفي اخوان وضمها الى الدولة العثمانية.