أسامة النجيفي.. تاريخ من العمالة لصالح تركيا

كتب: محسن بامحفوظ محمد





خلافات دائمة بين عائلة النجيفي و الحكومات السابقة منذ تأسيس الدولة العراقية لان عائلة النجيفي من أصول تركية و ليس عربية .

لعب اسامة النجيفي دوراً مهم في المشهد السياسي العراقي والعملية السياسية معتمدا على الورقة الطائفية و رغم انه لايمتلك القاعدة الشعبية ولا التأثير في القرار السياسي .

لقد شكل صعود النجيفي الى رئاسة البرلمان و الانخراط بالعملية السياسية تساؤلات عديدة و خاصة حول التناقض في سلوكه السياسي و تصريحاته التي تثير الشكوك و الغموض وفي مواقفه المثيرة للجدل.

و من المثير للجدل و التناقضات ايضا اسست عائلة النجيفي مليشيات مسلحة و اطلق عليها حرس نينوى بذريعة الدفاع عن الموصل ولكن واقع الحال هو محاولات ومراوغات سياسيه هدفها تحقيق حلم ولاية النجيفي اخوان وضمها الى الدولة العثمانية.