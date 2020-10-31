ثلاثي الأهلي المصاب يتواجدون في مباراة الطلائع للاحتفال بالتتويج بلقب الدوري

تواجد الثلاثي سعد الدين سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في استاد "الأهلي we" استعدادًا للتتويج مع فريقهم بلقب الدوري.





ويقيم اتحاد الكرة المصري والشركة الراعية احتفالية تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ عقب نهاية مباراة الفريق الأحمر أمام مواجهة طلائع الجيش.





ويغيب الثلاثي سعد ونيدفيد ومحمود عن الأهلي هذا الموسم بسبب الإصابة حيث أجرى الأول جراحة في وتر إكيليس، فيما يعاني الثاني من إصابة في الركبة، أما الثالث فأصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة ثم قطع في الغضروف.





ويواجه الأهلي بعد قليل نظيره طلائع الجيش على استاد "السلام we" في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.



