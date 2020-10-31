ثلاثي الأهلي المصاب يتواجدون في مباراة الطلائع للاحتفال بالتتويج بلقب الدوري

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
تواجد الثلاثي سعد الدين سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في استاد "الأهلي we" استعدادًا للتتويج مع فريقهم بلقب الدوري.

ويقيم اتحاد الكرة المصري والشركة الراعية احتفالية تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ عقب نهاية مباراة الفريق الأحمر أمام مواجهة طلائع الجيش.

ويغيب الثلاثي سعد ونيدفيد ومحمود عن الأهلي هذا الموسم بسبب الإصابة حيث أجرى الأول جراحة في وتر إكيليس، فيما يعاني الثاني من إصابة في الركبة، أما الثالث فأصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة ثم قطع في الغضروف.

ويواجه الأهلي بعد قليل نظيره طلائع الجيش على استاد "السلام we" في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

اليوم.. تامر حسني يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه "خليك فولاذي"

منذ حوالي 5 ساعات

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يرفض صفقة القاطرة الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

تعرف على قائمة بدلاء الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ نصف ساعة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

كشف هوية الطفل صاحب واقعة الاصطدام بشرطي مرور بالقاهرة

منذ ساعة و 8 دقيقة

موعد إعلان الأهلي عن صفقتي الموسم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في ختام الدوري

منذ 39 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعة و 25 دقيقة

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب بالقناطر

منذ ساعة الا ربع

الموعد النهائي لمباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب بالقناطر

06:37 م

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

06:00 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف