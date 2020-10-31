عزة مصطفى عن واقعة تعدي طفل على رجل مرور: والداه عديمي المسئولية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:06 م
كـسـاب أحـمـد
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علقت الإعلامية عزة مصطفى، على واقعة تعد طفل يقود سيارة على فرد مرور، كان يطلب منه رخصة القيادة في أحد الكمائن، قائلة: «والدي الطفل مش فارق معاهم لهذه الدرجة أن ابنهم يعمل حادثة ولا يأذي حد».

وتابعت خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن أقل ما يقال للأب والأم أنهما عديما المسئولية.

وتساءلت الإعلامية عزة مصطفى، هل هذه تربية؟ ما قام به الطفل برده على فرد المرور، مؤكدة أن النائب العام أمر بالتحقيق في هذه الواقعة.


أكد مصدر أمني ان الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفة لفحص أوراق السيارة تم القبض عليه في منطقة المعادي الجديدة التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين.


وأضاف المصدر أن الطفل نجل قاضي بأحد محاكم محافظة القاهرة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.

ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.

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