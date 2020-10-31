بسيوني يُعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي بالدوري

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، بعد قليل في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.





تشكيل طلائع الجيش ضم كلا من :-





حراسة المرمى : محمد بسام





خط الدفاع : أحمد زولا - خالد سطوحي - أحمد سامي - محمد ناصف





خط الوسط : عمرو السيسي - مهند لاشين - محمد أشرف "روقة"





خط الهجوم : محمد شحاته - أحمد سمير - عمرو جمال





البدلاء :-





مصطفى محمود - محمود عاطف - محمود سامي - كريم ممدوح - أحمد داوودا - أحمد كابوريا - أبو بكر ديارا - كيفين موهيري.



