تعرف على الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع العراق في القطاع الصناعي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،و مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، بمقر مجلس الوزراء العراقى، مراسم توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.

وقد شملت الاتفاقيات 3 مذكرات تفاهم وقعتهم السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، تضمنت :

. مذكرة تفاهم في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض، وقام بالتوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورعلاء أحمد حسن، وزير التجارة العراقي.

بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وقام بالتوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، منهل محمود عبد الرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، وقام بالتوقيع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، منهل محمود عبدالرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.