من هو الطفل بطل واقعة التعدي على شرطي في المعادي؟

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي_ داليا عادل
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أفاد مصدر أمني مسؤول أن الطفل المتهم بالتعدي على رجل مرور استوقفة لفحص أوراق السيارة، بمنطقة المعادي الجديدة التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين، يدعى "أحمد.أ . ع"، نجل قاضي شهير.

وأضاف المصدر ذاته أن قوة أمنية اصطحبت الطفل إلى محكمة جنوب القاهرة للتحقيق معه، وسماع أقواله حول الواقعة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.

ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة

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