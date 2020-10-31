أتالانتا يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على كروتوني 2-1 في الكالتشيو

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أحرز لويس موريل هدفين في الشوط الأول ليمنح أتالانتا الفوز 2-1 على مضيفه كروتوني اليوم السبت، ويعيده إلى طريق الانتصارات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد هزيمته في آخر مباراتين.


وهيمن أتالانتا، الذي تقدم إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة من ست مباريات، على المباراة لكنه أضاع العديد من الفرص أمام منافسه المتواضع.


وأهدر موريل فرصتين قبل أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 26 بعد تمريرة من رسلان مالينوفسكي.


وأضاع أليخاندرو جوميز وموريل المزيد من الفرص قبل أن يهز المهاجم الكولومبي الشباك مرة أخرى في الدقيقة 38 بتسديدة في الزاوية القريبة بعد أن فقد كروتوني الكرة لصالح ريمو فرولر.


وقلص كروتوني، متذيل الترتيب بنقطة واحدة، الفارق بعد دقيقتين عندما سجل سيمي من زاوية صعبة، قبل أن يهدر دوفان زاباتا ثلاث فرص متتالية لزيادة تفوق أتالانتا في الشوط الثاني.

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