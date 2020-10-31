تعرف على قائمة بدلاء الأهلي أمام طلائع الجيش

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
استبعد  الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد طارق سليمان حارس المرمى من قائمة الفريق الأحمر النهائية لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل.

ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش بعد قليل على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :-

مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - مروان محسن - صالح جمعة - محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ - محمد هاني - شادي رضوان - محمد شكري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الدوري المصري الجيش الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الموعد النهائي لمباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في ختام الدوري

منذ 39 دقيقة

اليوم.. تامر حسني يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه "خليك فولاذي"

منذ حوالي 5 ساعات

كشف هوية الطفل صاحب واقعة الاصطدام بشرطي مرور بالقاهرة

منذ ساعة و 8 دقيقة

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعة و 25 دقيقة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على قائمة بدلاء الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ نصف ساعة

وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب بالقناطر

منذ ساعة الا ربع

موعد إعلان الأهلي عن صفقتي الموسم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يرفض صفقة القاطرة الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

فايلر يستبعد 3 لاعبين من قائمة الأهلي أمام المصري

استبعاد مصطفى شوبير وجيرالدو من مواجهة صن داونز

إبراهيم سعيد يسخر من مروان محسن قبل لقاء الأهلي وصن داونز

عاجل.. تشكيل موسيماني الأول مع الأهلي

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

عاجل- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب بالقناطر

06:37 م

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

06:00 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف