تعرف على قائمة بدلاء الأهلي أمام طلائع الجيش

استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد طارق سليمان حارس المرمى من قائمة الفريق الأحمر النهائية لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل.





ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش بعد قليل على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.





فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :-





مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - مروان محسن - صالح جمعة - محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ - محمد هاني - شادي رضوان - محمد شكري.



