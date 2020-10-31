غزل بورسعيد يعلن التشكيل المعاون ل " النقيب "
السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:53 م
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اعتمد مجلس ادارة نادي غزل بورسعيد رسميا التشكيل المعاون للمدير الفني الجديد للفريق هشام النقيب ، استعدادا لخوض الموسم الجديد من دوري القسم الرابع .
هذا وقد ضم التشكيل كلا من : السيد الشامي مستشار الجهاز الفني والفريق الاول ، صابر ابو ادم مدير الكرة ، سيد عبد العزيز مشرف ، هشام النقيب مدير فني ، سيدحسان مدرب عام ، سليمان الديب مدرب ، مدحت حلاوة مدرب حراس المرمى ، مدير اداري طارق ابوسيف ، علاج طبيعي السيد الضو .
وكان نشاط الفريق الأول للكرة بنادي الغزل قد توقف وهبط الفريق للقسم الرابع بعد اعتذار الفريق عن المشاركة في دوري القسم الثالث منذ موسمين .
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