غزل بورسعيد يعلن التشكيل المعاون ل " النقيب "

Advertisements



اعتمد مجلس ادارة نادي غزل بورسعيد رسميا التشكيل المعاون للمدير الفني الجديد للفريق هشام النقيب ، استعدادا لخوض الموسم الجديد من دوري القسم الرابع .



هذا وقد ضم التشكيل كلا من : السيد الشامي مستشار الجهاز الفني والفريق الاول ، صابر ابو ادم مدير الكرة ، سيد عبد العزيز مشرف ، هشام النقيب مدير فني ، سيدحسان مدرب عام ، سليمان الديب مدرب ، مدحت حلاوة مدرب حراس المرمى ، مدير اداري طارق ابوسيف ، علاج طبيعي السيد الضو .



وكان نشاط الفريق الأول للكرة بنادي الغزل قد توقف وهبط الفريق للقسم الرابع بعد اعتذار الفريق عن المشاركة في دوري القسم الثالث منذ موسمين .