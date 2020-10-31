بايرن ميونيخ يعبر كولون في غياب ليفاندوفسكي.. ودورتموند يهزم بيليفيلد بثنائية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
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حقق بايرن ميونيخ فوزًا صعبًا على حساب مضيفه كولون بهدفين مقابل هدف، فيما انتصر بوروسيا دورتموند على أرمينيا بيليفيلد بهدفين نظيفين، وذلك في افتتاح منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وشهدت نفس المرحلة اليوم أيضا تعادل إنتراخت فرانكفورت مع فيردر بريمن 1-1 وفوز أوغسبورغ على لايبزغ 3-1.


على استاد "راين إنرجي" ، خاض بايرن المباراة بدون مهاجمه الشهير البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حصل على راحة من قبل المدرب هانزي فليك المدير الفني للفريق.



ولكن بايرن لم يجد صعوبة كبيرة في الفوز على مضيفه ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويتقدم لصدارة جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط أمام بوروسيا دورتموند بعدما حقق كل منهما انتصاره الرابع على التوالي والخامس مقابل هزيمة واحدة مني بها كل منهما في المباريات الستة التي خاضها بالمسابقة حتى الآن.



ويستطيع لايبزج (13 نقطة) استعادة الصدارة إذا حقق الفوز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في مباراة أخرى اليوم بنفس الجولة.



وأنهى بايرن الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما توماس مولر وسيرج نابري في الدقيقتين 13 من ضربة جزاء والأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.



وفي الشوط الثاني ، سجل دومينيك دريكسلر هدف حفظ ماء الوجه لفريق كولون في الدقيقة 83 لكنه لم ينقذه من الهزيمة ليتجمد رصيد كولون عند نقطتين في المركز السادس عشر.



وبعدما واجه بوروسيا دورتموند صعوبة في هز شباك مضيفه أرمينيا بيليفيلد خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي ، قاد المدافع ماتس هوملز الفريق للفوز الثمين بهدفين سجلهما في الدقيقتين 53 و71 ليتجمد رصيد بيليفيلد عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

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