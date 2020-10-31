عاجل.. إغلاق طريق رأس غارب لسقوط أمطار غزيرة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق المنيا اتجاة راس غارب وطريق الشيخ فضل اتجاه راس غارب، لوجود أمطار غزيرة.



وأغلق الطريق في الاتجاهين، وسط تواجد أمني مكثف، تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.



وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.