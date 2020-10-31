عاجل.. إغلاق طريق رأس غارب لسقوط أمطار غزيرة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق المنيا اتجاة راس غارب وطريق الشيخ فضل اتجاه راس غارب، لوجود أمطار غزيرة.

وأغلق الطريق في الاتجاهين، وسط تواجد أمني مكثف، تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.

أخبار تهمك

موعد إعلان الأهلي عن صفقتي الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في ختام الدوري

منذ 40 دقيقة

وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب بالقناطر

منذ أقل من ساعة

تعرف على قائمة بدلاء الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ 33 دقيقة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ ساعتين و 28 دقيقة

كشف هوية الطفل صاحب واقعة الاصطدام بشرطي مرور بالقاهرة

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 3 ساعات

اليوم.. تامر حسني يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه "خليك فولاذي"

منذ حوالي 5 ساعات

الموعد النهائي لمباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يرفض صفقة القاطرة الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب بالقناطر

06:37 م

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

06:00 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف