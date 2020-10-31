كسكادا يصعد رسمياَ للقسم الثالث بفوزه على امبابة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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أعلن كسكادا رسمياَ بقيادة جمال حواش صعوده للقسم الثالث، اثر فوزه على مركز شباب إمبابة بثلاث أهداف مقابل هدف، في رابع جولات ترقي القسم الرابع.

أحرز أهداف المباراة كلا من : عبد اللطيف عبد الحكيم في الدقيقة 19 من عمر المباراة من تمريرة اللاعب ناصر خالد (الفار)، وفي الدقيقة 69 أحرز اللاعب ناصر خالد (الفار) هدف كسكادا الثاني من ركلة جزاء سددها في الزاوية اليمانى من حارس مرمى امبابة، وفي الدقيقة 73 أحرز اللاعب محمود رمضان قورة هدف كسكادا الثالث والصعود لفريقه، بينما سجل اللاعب محمد إبراهيم هدف إمبابة الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 87 سددها في منتصف المرمي.

بهذه النتيجة يصعد كسكادا رسمياَ للقسم الثالث، وفي انتظار تأكيد صعود أوسيم للقسم الثالث، الذي حصل على راحة هذه الأسبوع.

ويأتي ترتيب دورة الترقي كالأتي :

كسكادا 9 نقاط
أوسيم 3 نقاط
إمبابة 0 نقاط

ويضم تشكيل الجهاز الفني لكسكادا كلا من :

مجدي نادي المدير التنفيذي
جمال حواش المدير الفني
رمضان محمد مدرب عام
أحمد منصور مدرب مساعد
سامي يوسف مدرب حراس
أشرف عبد الرحمن اخصائي
طارق عبد الله مدير إداري
عبد القادر محمد إداري
محمد حسين مشرف
حسام سيد مسئول المهمات

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