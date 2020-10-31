هاني رمزي يشارك جمهوره بإطلالته في حفل ختام المهرجان الجونة السينمائي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان هاني رمزي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر هاني بالصورة بكامل لياقته البدنية مرتدي بدلة سوداء ، وعلق على الصورة وكتب: من حفل ختام جميل وشكراً مهرجان الجونة السينمائي على الفن والبهجة والشياكة التى عمت كل المكان.

ويعد مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

وعلي صعيد آخر يشار أن آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.

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